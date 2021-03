Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1.400'e yükseldi

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1,000'i aşarak yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Henüz piyasalarda Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından devlet bankalarına 2019'da olduğu gibi yabancı piyasalara swap, spot ve vadeli işlemlerini sınırlandırma talimatı verdiğine dair ise bir kanıt yok.

BDDK swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizini ardından uygulanmaya alınmıştı. TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL'nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.

"Türk bankaları TL likidetisini kesiyor"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan tarafından hazırlanan TL swap faizlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan'ın değerlendirmeleri şöyle:



"Merkez Bankası’nda olan son değişiklikten sonra, politika değişimi endişelerine bağlı olarak lirada olabilecek dalgalanma hareketlerinde, Londra’da yurtdışı para piyasalarında oluşan TRY swap faizleri de yeniden gündeme gelmiştir. Nitekim, bugün TRY O/N faiz hareketlerinde %9000’li seviyelerin görüldüğünü, %1000’lerin üzerinde seyrettiğini görmekteyiz.



İlk görselde TRY O/N faizinin gün içi seyrini, ikinci görselde de son 1 yıllık seyrini görüyorsunuz. Bunun nedeni olarak Türk bankaları Londra piyasasındaki TRY likiditesini kesiyorlar, azalan TRY likiditesiyle de TRY’ye karşı pozisyonlanmak pahalı bir hale geliyor. TRY’ye karşı kısa pozisyonlanma hem pahalı hale getirilerek, hem de TRY’nin piyasada az bulunması sağlanarak yurtdışı kaynaklı spekülatif pozisyonlanmaların etkisi kırılmak isteniyor olabilir. Londra’da swap oranları ve likidite kompozisyonu sıkıştırılmasıyla da TRY dalgalanması azaltılması amaçlanacaktır. Benzer durumların 2018 ve 2019 kur hareketlerinde de yurtdışı kurumların pozisyonlanmalarına karşı görmüştük. Kısa vadeli bir tedbir.



Türk bankalarının yabancı bankalarla yapabilecekleri swap işlemleri limiti, TRY satım yönünde vadeye göre %1, %2 ve %10 seviyelerine kadar düşürülmüştü. Kasım 2020 normalleşmesinden sonra ise, yurtdışı swap limitleri kademeli olarak artırılmıştı. "