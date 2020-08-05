Londra'da TL swap faizi yüzde 38'e geriledi

05 Ağustos 2020

Yurt içi piyasalarda, dün yaşanan hareketliliğin merkezinde yer alan Londra swap piyasasında yaşanan TL sıkışıklığı bugün kısmen de olsa giderilmiş durumda. Yabancı yatırımcıların TL ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle TL'de yüzde 1000'lerin üzerine çıkan gecelik faizler bu sabah itibarıyla yüzde 40'ların altına geriledi.

Dolar/TL kurunda ayrışma sürüyor

Türk Lirası için yurt içinde ve yurt dışında oluşan faiz farklılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan dolar/TL'de serbest piyasa ile bankalar arası piyasadaki kur farkı ise devam ediyor. Dolar/TL, saat 11:25 itibarıyla bankalar arası piyasada 7,0210'dan el değiştirirken serbest piyasada ise 7,09'lar aşılmış durumda.



Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi dünkü sert kayıpların ardından bugünkü işlemlerine artıda başlasa da açılışın ardından yönünü tekrar eksiye çevirdi. Güne yüzde 0,75 primle 1.095 puandan başlayan BİST 100, ilk yarım saat içerisinde yüzde 0,5 kayıpla 1.080 puana indi. İlerleyen saatlerde BİST-100 bu seviyelerde dengelendi.

Dün ne olmuştu?

Yurt içinde ise dün swap hattında TL faizlerinin yüzde 1000'leri görmesinin ardından Borsa İstanbul'da bir ara yüzde 5'ler gören kaybın devam edip etmeyeceği yakından izlenecek. Dün, Londra'da TL sıkışıklığı nedeniyle, TL bulamayan yatırımcıların ellerindeki varlıkları satması nedeniyle sert kayıplar yaşanmıştı.