Londra'da Türkiye tartışılacak

15 Mayıs 2019

Moody's Investors Service, 3'üncü Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi'ni Perşembe günü Londra'da gerçekleştirecek. Zirvede, global konjonktürde dönüşlere bağlı olarak gelişmekte olan piyasalarda gerilimlerin nasıl biriktiğine odaklanılacak.

Zirvede, Moodys'in bölge uzmanları gelişmekte olan piyasalardaki ihraççıların ve Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerin kredi hikayelerinin arkalarındaki unsurları tek tek anlatacak.

3'üncü Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi'nde konuk konuşmacılar arasında Chatham House Başkanı Lord O'Neill, Apollo Global Management'tan Brigitte Posch, Goldman Sachs Asset Management'tan Samuel Finkelstein, BlackRock'tan Giulia Pellegrini ve Columbia Threadneedle Investments'tan Tim Jagger var.

Zirvenin, Türkiye ve Suudi Arabistan'a odaklanılacak öğleden sonraki GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) & Türkiye bölümüne Moody's Gelişmekte Olan EMEA Şirketleri Başkanı David Staples, Körfez İşbirliği Konseyi ve Türkiye Şirketleri'nden sorumlu Dion Bate katılacak.