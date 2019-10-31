Lübnan’da sermaye kontrolleri masada
Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM’lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan’da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
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