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Lübnan’da sermaye kontrolleri masada

Bankaların iki haftadır kapalı olduğu ve vatandaşların ATM’lerden sınırlı para çekebildiği Lübnan’da fonların yurt dışına çıkmasını engellemek için sermaye kontrollerinin bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Lübnan’da sermaye kontrolleri masada
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