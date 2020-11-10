Lütfi Elvan sonrası dolarda son durum

10 Kasım 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasalar sıcak gündemle birlikte yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Türk lirası varlıklarda değer kazançları dikkat çekiyor. TL, dolar karşısında yüzde 5'i aşan değer kazancıyla, 8,0021 seviyesini gördükten sonra dalgalı bir seyir izledi. Akşam saatlerinde Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinin ardından dolar/TL yeniden 8,08 düzeyine çekildi. Gece yarısı Berat Albayrak'tan boşalan koltuğa Lütfi Elvan'ın atandığına ilişkin kararın yayımlandığı dakikalarda dolar/TL 8,05-8,06 seviyelerinde seyrediyordu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu



Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Gün içerisinde 8,0021'e seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, piyasaların kapandığı dakikalarda 8,18'in üzerinde değerleniyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Bakan Albayrak'ın istifasının kabul edildiğinin açıklanmasıyla birlikte dolar/TL'de yeniden hareketlilik yaşandı ve 8,08 seviyeleri görüldü. Benzer grafiği çizen euro/TL ise 9,56 düzeyindeydi. Gece yarısı Berat Albayrak'ın atandığına ilişkin Resmi Gazete kararı yayımlandı. Kararın açıklanmasının ardından saat 00:45'te dolar/TL 8,0630; euro/TL ise 9,5320'den işlem görüyordu.

Albayrak'ın istifası kabul edildi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son iki yılın en sert düşüşü yaşandı



Böylece dolar/TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme 9 Kasım Pazartesi günü yaşanmış oldu. Benzer görünüm sergileyen Euro/TL de dün en düşük 9,5092 seviyesini gördü. Analistlere göre; ekonomi ve para politikalarında değişim olacağı beklentisi TL'nin değer kazanmasında başrol oynuyor.

DÖVİZ KURLARINA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya:

Kurda daha da düşüş potansiyeli var

Döviz kurlarındaki sert düşüşü DÜNYA'ya değerlendiren Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya, kurdaki geri çekilmenin devam edebileceğini belirterek, “Merkez Bankası'nda başkan değişikliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan istifa sürecinin piyasalara yansıması Türk Lirası'nın güçlenmesi şeklinde oldu. TCMB Başkanı Ağbal'ın bugünkü ilk açıklamasında piyasalara faiz artırım sinyali verildi. Hatta faiz artışının 19 Kasım'dan önce gelebileceği sonucu bile çıkarılabilir. 8.50'den 8.00'e inen dolar kurunda da faiz artışı yapılmış gibi fiyatlamalar mevcut. Kurda yaşanan düşüşün önümüzdeki günlerde de sürmesini bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile uzlaşı ile çalışacak birinin gelmesi de kurlardaki düşüşü destekleyecektir. Önümüzdeki günler için artık 8,50 çok güçlü bir direnç olacaktır. Düşüşte de 7,70 ilk destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ve Aralık’ta vadesi dolan borçlar yüzünden artan reel döviz talebinin 2021'in ilk aylarında azalacak olması da önümüzdeki dönem için avantaj olabilir. Borç ödemeleri nedeniyle piyasanın döviz ihtiyacı da azalacak. Bu da kurlar üzerindeki reel baskıyı düşürecektir” değerlendirmesini yaptı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

Piyasa Ağbal’a güveniyor

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise yeni TCMB Başkanı Ağbal’ın olumlu algılandığını söyledi. Erkan, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada; “TCMB başkan değişikliğinin iletişim ve politika anlamında daha iyi yansımaları olacağı beklentisi var. Naci Ağbal’ın eski maliye bakanlığı tecrübesi olumlu yansıyabilir. Daha ortodoks politikalara geçiş beklentisi artıyor. 19 Kasım’a kadar olan süreçte durum değerlendirmesi aşamasında olacağı anlaşılıyor. Liranın değer kaybının durdurulması bağlamında daha iyi bir para politikası iletişimi olacağına dair piyasa yeni merkez bankası başkanına güveniyor” dedi.

Rabobank: Politika faizinde artış mesajı verildi

Piyasalarda genel görüş de hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'ın bugün piyasalara verdiği mesajın olumlu karşılık bulduğu yönünde. Yazılı bir açıklama ile piyasalara mesaj veren TCMB Başkanı Naci Ağbal, temel amacın fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler g özden geçirilecek" diye konuştu. Rabobank tarafından hazırlanan raporda, yeni TCMB Başkanı ataması ile TL'nin değerinde bugün dolara karşı yükseliş görüldüğü ifade edildi. Analist Piotr Matys, "Piyasaların göreve yeni atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın likidite yönetiminde faiz koridorunu değil doğrudan gösterge faizi artıracağı görüşüne inanmaya karar verdiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



MB Başkanı Ağbal, Erdoğan'a brifing verdi

Öte yandan Reuters'ın haberine göre; TCMB Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, hafta sonunda İstanbul'da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Ağbal'ın çeşitli kesimlerin değerlendirmelerini aldıktan sonra ayrıca yapılan bir toplantıda bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirtirken, bu toplantıda AKP'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Servet Bayındır'ın da "teknik destek" için yer aldığını ifade ettiler.

Borsa, 9 ayın zirvesinde kapandı

Geçen haftayı yüzde 7 primi kapatan BIST-100, yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Endeks, 1.226 puanla 9 ayın zirvesine çıktı. TCMB Başkanı Ağbal'ın mesajının da etkisiyle bankacılık endeksinde artılar yüzde 5'i geçti.

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