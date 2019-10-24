M3 para arzı 2,5 trilyon oldu

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 2 trilyon 466,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 1,3 artışla 2 trilyon 466 milyar 618 milyon 48 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 11 Ekim'de 2 trilyon 435 milyar 237 milyon 294 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 5,45 yükselerek 218 milyar 712 milyon 760 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,41 artışla 307 milyar 698 milyon 953 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,40 artışla 859 milyar 51 milyon 293 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 1,08 yükselerek 827 milyar 201 milyon 675 bin lira oldu.