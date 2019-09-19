M3 para arzı yüzde 0,85 arttı

19 Eylül 2019

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 2 trilyon 374,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 13 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,85 artışla 2 trilyon 374 milyar 246 milyon 953 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 6 Eylül'de 2 trilyon 354 milyar 321 milyon 787 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,30 artarak 197 milyar 23 milyon 894 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,58 artışla 296 milyar 113 milyon 151 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,23 yükselişle 844 milyar 94 milyon 901 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,48 artarak 793 milyar 262 milyon 828 bin lira oldu.

Kaynak: AA