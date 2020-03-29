Mahfi Eğilmez'den açık mektup: Yasa gerekiyorsa yasa, para gerekiyorsa para

29 Mart 2020

Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme aldı. Eğilmez, koronavirüs salgınıyla mücadelede “iki konuda acil düzenleme” yapılması gerektiğine dikkat çekti. Eğilmez’in, sosyal medya hesabından paylaştığı açık mektup şöyle: Bugün Türkiye’yi ayakta tutabilmek için öncelikle iki konuda düzenleme yapmaya ve hemen uygulamaya geçirmekte acil ihtiyaç var:



1) Kendi yaşamlarını toplum için hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği madden ve manen vermekti, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yağmak.



2) İş yeri kapatıldığı için geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek. Bugün hiçbir konu bunlardan daha önemli değil.



Bugün artık kaç kişiyi, kaç iş yerini, kaç üreticiyi kaybedeceğimizi konuşmaktan çok kaçını kurtarabileceğimizi düşünme zamanı. İş işten geçmeden gerekeni yapmalıyız. Yasa gerekiyorsa yasa, para gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Bu önerilerin sokağa çıkma yasağıyla tamamlanması gerektiğini de vurgulayayım. Hemen bugün.