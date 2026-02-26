Mahkeme kararını verdi: Komşu'da faiz hesabı değişiyor, bankalar şokta!

Yunanistan’da Yüksek Mahkeme’nin Katseli Yasası kapsamındaki kredi yapılandırmalarında faiz hesaplamasına ilişkin kararı finans sektöründe deprem etkisi yarattı.

Faizin artık toplam anapara üzerinden değil, mahkemece belirlenen aylık taksit tutarı üzerinden hesaplanacağı yönündeki karar, bankalara 1,5 milyar Euro'ya kadar maliyet çıkarabilir.

Anapara üzerinden faiz işletilmeyecek

Karara göre, borçluların Katseli Yasası’na dahil olduğu tarihteki toplam kalan anapara üzerinden faiz işletilmeyecek. Bunun yerine faiz, mahkemenin belirlediği aylık taksit tutarı üzerinden hesaplanacak.

Bu değişiklik, borçlular açısından toplam faiz yükünü ciddi ölçüde azaltırken, bankaların bugüne kadar uyguladığı hesaplama yöntemini tartışmalı hale getiriyor.

Geriye dönük etki kritik

Kararın geriye dönük uygulanma ihtimali, finansal riskin boyutunu büyütüyor. Eğer retroaktif etki kabul edilirse:

- Borçlular geçmiş ödemeler için talepte bulunabilecek

- Yeni tazminat ve iade davaları açılabilecek

- Bankalar ile kredi portföyünü devralan şirketler arasında hukuki sorumluluk tartışmaları yaşanabilecek

Bu durum, yeni bir dava ve icra süreci dalgasını tetikleyebilir.

Devlet garantisi tartışması

Yunan hükümeti, "kırmızı kredi" sorununu çözmek için bankalara yıllar içinde 17,3 milyar Euro'ya ulaşan garantiler sağlamıştı. Ancak Yüksek Mahkeme’nin kararında, faizlerin doğru hesaplanmadığına işaret edilmesi, bazı garantilerin riske girmesine yol açabilir.

Bu da “Yük vatandaşın mı yoksa bankaların mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Örnek hesap farkı çarpıcı

100 bin Euro'luk, yüzde 3 faizli bir kredi örneğinde; eski yöntemde faiz toplam anapara üzerinden hesaplanarak aylık 750 Euro ödeme çıkabiliyordu.

Yeni kararla faiz yalnızca 500 Euro'luk anapara taksiti üzerinden uygulanıyor ve aylık ödeme yaklaşık 515 Euro'ya düşüyor.

Bu fark, uzun vadede borçlular için ciddi maliyet avantajı anlamına geliyor.

Evleri icrayla satılanlar geri mi dönecek?

Karar sonrası şu sorular gündemde:

- Evleri açık artırmayla satılan borçlular geriye dönük hak talep edebilir mi?

- Tazminatı kim ödeyecek?

- Bankalar mı, kredi devralan şirketler mi, yoksa her iki taraf mı sorumlu olacak?

Uzmanlara göre süreç, bankalar ve tahsilat şirketleri için hukuken karmaşık ve mali açıdan ağır sonuçlar doğurabilir.

Finans sektöründe yeni dönem

Yüksek Mahkeme’nin kararı, yalnızca teknik bir faiz yorumu değil; kredi sözleşmeleri, devlet garantileri ve borç yapılandırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Katseli Yasası kapsamındaki faiz hesaplama yöntemi değişirse, bankalar milyarlarca Euro'luk riskle karşı karşıya kalabilir. Kararın geriye dönük uygulanması halinde ise Yunanistan’da yeni bir hukuki ve finansal mücadele süreci başlayabilir.