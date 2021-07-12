Manas Enerji 13-14 Temmuz'da talep toplayacak

Manas Enerji Yönetimi'nin Borsa İstanbul'da halka arzını gerçekleştirecek Tera Yatırım'dan yapılan açıklamada, ''Şirket, sermaye artırımı yoluyla 7.800.000 adet payın halka arzının 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştrileceği duyuruldu.

Elektrik, su, ısı ve doğalgaz üzerine elektronik, mekanik ve elektromekanik tipte sayaç üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, Türkkart Elektrik Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla 7 ortaklı bir şirket olarak 1997 yılında kuruldu. 1999 ve 2009 yıllarında gerçekleşen unvan değişiklikleri sonrasında Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını alan şirket, sayaçların uzaktan haberleşme teknolojileri ile veri aktarımı, verilerin analizi ve enerji verimliliğine katkı sağlanması alanlarında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

12 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Manas Enerji Yönetimi, 6 laboratuvar ve 1 milyon dolar AR-GE yatırımı bulunuyor.