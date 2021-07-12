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Manas Enerji 13-14 Temmuz'da talep toplayacak

Manas Enerji (MANAS) 13 - 14 Temmuz tarihlerinde Borsa Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile 9,90 TL'den halka arz edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Manas Enerji Yönetimi'nin Borsa İstanbul'da halka arzını  gerçekleştirecek Tera Yatırım'dan yapılan açıklamada, ''Şirket,  sermaye artırımı yoluyla 7.800.000 adet payın halka arzının 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştrileceği duyuruldu. 

Elektrik, su, ısı ve doğalgaz üzerine elektronik, mekanik ve  elektromekanik tipte sayaç üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, Türkkart Elektrik Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla 7  ortaklı bir şirket olarak 1997 yılında kuruldu. 1999 ve 2009  yıllarında gerçekleşen unvan değişiklikleri sonrasında Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını alan şirket, sayaçların uzaktan  haberleşme teknolojileri ile veri aktarımı, verilerin analizi ve  enerji verimliliğine katkı sağlanması alanlarında faaliyetlerini  sürdürmeye devam ediyor.

12 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş  olan Manas Enerji Yönetimi, 6 laboratuvar ve 1 milyon dolar AR-GE  yatırımı bulunuyor.

 

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