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Manas Enerji, borsaya 'tavan'dan giriş yaptı

Borsa İstanbul'da bugün işleme açılan Manas Enerji hisseleri, ilk gününde tavan yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Manas Enerji payları ilk açılışta tavandan işlem gördü. Ana Pazar'da MANAS.E koduyla işlem görmeye başlayan şirket payları açılışta yüzde 10,0 değer kazanarak 10,89 TL ile tavan yaptı.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 7.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış, şirketin sermayesini temsil eden 19.800.000 TL nominal değerli payları
Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştı.

Manas Enerji'nin halka arzına 2,58 kat talepManas Enerji'nin halka arzına 2,58 kat talepFinans

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,08 azalışla 1.348,08 puandan başladı.

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