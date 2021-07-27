Manas Enerji, borsaya 'tavan'dan giriş yaptı
Borsa İstanbul'da bugün işleme açılan Manas Enerji hisseleri, ilk gününde tavan yaptı.
Manas Enerji payları ilk açılışta tavandan işlem gördü. Ana Pazar'da MANAS.E koduyla işlem görmeye başlayan şirket payları açılışta yüzde 10,0 değer kazanarak 10,89 TL ile tavan yaptı.
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 7.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış, şirketin sermayesini temsil eden 19.800.000 TL nominal değerli payları
Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,08 azalışla 1.348,08 puandan başladı.