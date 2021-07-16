Manas Enerji'nin halka arzına 2,58 kat talep

Manas Enerji Yönetimi A.Ş.'nin halka arzında 13-14 Temmuz'da talep toplama süreci tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirket payları 9,90 TL'den halka arz edilirken, belirlenen fiyat ile halka arza 2,58 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü ise 77,2 milyon TL oldu.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12 milyon liradan 19,8 milyon liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 7,8 milyon TL nominal değerli payların halka arz edildi.

Halka arza toplamda 19 bin 450 olarak yatırımcı katılım gösterdi.