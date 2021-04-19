Margün Enerji, halka arz için yetki verdi

Esenboğa Elektrik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin halka arzı konusunda yetkinin Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye verildiğini duyurdu.

Esenboğa Elektrik tarafından yapılan açıklamada, "Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 'Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi' 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.