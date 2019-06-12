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Marka, TTB'yi satın alma sürecini askıya aldı

Marka Yatırım Holding Türk Ticaret Bankası'nın satın alma sürecini geçici olarak askıya aldı.

Marka, TTB'yi satın alma sürecini askıya aldı
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Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nı satın alma sürecini şirketin yaşadığı süreçler ve Türkiye'deki dalgalanmalardan dolayı geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Planladığımız hedeflerimize ulaşıldıktan sonra tekrar görüşmelere başlanılacaktır" denildi.

Marka Yatırım Holding hisseleri günün ilk yarısını yüzde 1.49 kayıpla 0.66 liradan tamamladı.