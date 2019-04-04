Mart ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı
TCMB, iç talepteki zayıflığın etkisiyle temel mal grubu fiyatlarının ılımlı seyir izlediğini belirtti.
Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının bir miktar arttığı tespitine yer verildi.
Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:
Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etmiş, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur.
Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür.
Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükselmiştir.
Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.
Bu dönemde temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın, iç talepteki zayıflamanın etkileri izlenmiştir.
Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla bir miktar artmıştır.