Martı, New York Borsası’na açılıyor

Martı, kuruluşundan dört yıl sonra New York Borsası’na (NYSE) açılıyor. Şirkette yapılan açıklamaya göre, işlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.



Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek.

Ulaşım Super App’i olma yolunda ilerleyişini sürdüren Martı, paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti.