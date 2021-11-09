Mastercard, kripto para kartını kullanıma sundu

Mastercard, Tayland merkezli Amber Group ve Bitkup ile Avustralya merkezli CoinJar'in işbirliği ile Asya-Pasifik bölgesinde kripto para ödeme kartlarını kullanıma sundu.

Yapılan açıklamada, "İlk kez, Asya-Pasifik bölgesinde tüketiciler ve işletmeler kripto benzeri Mastercard kredi kardı, banka kartı veya önde ödemeli kartlarına başvurabilme imkanı bulacaklar. Kripto paralarını, Mastercard'ın kabul gördüğü her yerde harcayabilecekleri itibari paraya dönüştürebilecekler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, Mastercard'ın hizmetlerine kripto para sunma ve kabul etme imkanı getirmeyi planladığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından geldi.