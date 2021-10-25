Mastercard'da kripto para hazırlığı
Mastercard, kripto paraları ödeme sisteminde kullandırmaya hazırlanıyor.
Ödeme devi Mastercard'dan kripto para piyasasını heyecanlandıran bir haber geldi.
CNBC'nin haberine göre Mastercard'ın müşteri ağındaki kuruluşlar, yakın zamanda kripto paraları ürünlerine entegre edebilecek.
Programa Bitcoin cüzdanları, kripto para kredi kartları ve banka kartları ile ödül kartları dahil olacak.
Mastercard'ın sistemi hayata geçirebilmek için kripto para kuruluşu Bakkt ile çalıştığı belirtildi.
Şirket, geçen ay kripto kabiliyetlerini geliştirmek üzere CipherTrace'i satın almıştı.
Bakkt ise ekim ayı başlarında Google ile Google Pay için iş birliği yaptığını duyurmuştu.