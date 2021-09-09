Mastercard'dan kripto hamlesi

Dünyada en yaygın ödeme servislerinden biri olan Mastercard, kripto para piyasasına yönelik bir adım daha attı. Mastercard, kripto kabiliyetlerini geliştirmek üzere CipherTrace'i satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kripto para istihbarat şirketi CipherTrace'in satın alınması ile kripto bağlantılı stratejinin genişletilmesinin ve hızlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada satın alma işleminin yıl sonundan önce tamamlanacağı ifade edildi. Satın alma bedeli ise paylaşılmadı.