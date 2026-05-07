Matriks ilk çeyrek bilançosu ile yatırımcısını sevindirdi

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS), 2026 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirket, Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği raporunda hasılatını artırırken, net kârlılık tarafında da önceki yılın aynı dönemine göre dirençli bir duruş sergiledi.

Finansal tablolar, şirketin operasyonel süreçlerinde maliyet baskısının hissedildiğini ancak finansal yönetimle bu durumun dengelendiğini gösteriyor. 2026 yılının ilk üç aylık döneminde elde edilen sonuçlar, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi.

Matriks satış gelirlerini yükseltti

Şirketin hasılatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10,6 oranında artarak 379,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Satışların maliyetindeki yükseliş ise brüt kâr üzerinde baskı oluşturdu.

Brüt kâr, önceki yılın aynı dönemindeki 86 milyon TL seviyesinden 34,6 milyon TL’ye geriledi. Bu durum, operasyonel giderlerin ve maliyet yönetiminin önümüzdeki dönemlerde kritik bir rol oynayacağına işaret ediyor.

Esas faaliyet kârında maliyet baskısı görülüyor

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. için esas faaliyet kârı tarafında sert bir geri çekilme yaşandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 64,9 milyon TL olan bu kalem, 2026’nın aynı döneminde 10,6 milyon TL olarak kaydedildi.

Buna karşın şirket, net parasal pozisyon kazançları ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bu farkı kapatmayı başardı. Finansman gelirlerindeki artış, operasyonel kârlılıktaki düşüşü net kâr seviyesinde telafi eden ana unsurlardan biri oldu.

Özkaynaklarda istikrarlı büyüme devam ediyor

Şirketin finansal yapısı, özkaynak tarafındaki büyüme ile güçlenmeye devam ediyor. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. ana ortaklık payları bazında net dönem kârını 62,9 milyon TL’ye taşıyarak önceki yılın %7,7 üzerine çıktı.

Toplam özkaynaklar, 2025 yıl sonundaki 1,06 milyar TL seviyesinden 1,14 milyar TL’ye yükseldi. Bu artış, şirketin sermaye yapısının korunduğunu ve finansal dayanıklılığının sürdüğünü kanıtlıyor.

Borç yükü ve varlık yönetimi dikkat çekiyor

Şirketin toplam yükümlülükleri 302,9 milyon TL’den 236,7 milyon TL seviyesine gerileyerek borç sarmalı riskini azalttı. Özellikle uzun vadeli borçlanmalardaki 80,5 milyon TL'den 36,8 milyon TL'ye varan düşüş finansal denge açısından olumlu bir tablo çiziyor.

Dönen varlıklarda ise 395,7 milyon TL’den 384,3 milyon TL’ye sınırlı bir erime gözlemlendi. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören teknoloji şirketleri arasında nakit yönetimiyle öne çıkan kurum, ticari alacaklarını ise iki katına yakın artırdı.