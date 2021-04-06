Matriks tavan açıldı
Halka arz sürecinde yatırımcıdan 8.8 kat talep alan Matriks, ilk işlem gününde yüzde 10 yükseldi ve 30.80 liraya çıktı.
Halka arz sürecinde 689 bin 426 talep ile ilgi gören ve yatırımcıdan 8.8 kat talep alan ilk işlem gününde tavan açıldı. 30-31 Mart tarihlerinde pay başına 28 TL ile talep toplanan Matriks borsanın açılışıyla birlikte yüzde 10 yükseldi ve 30.80 liraya çıktı.
Geçen hafta da 2 Nisan’da işlem görmeye başlayan Borsa İstanbul’un yeni şirketlerinden Naturelgaz hisseleri de açılışta tavan yapmıştı. Naturelgaz hisseleri işlem gördüğü her gün tavan fiyattan günü tamamlamaya devam ediyor.