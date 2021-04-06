Matriks tavan açıldı



Halka arz sürecinde 689 bin 426 talep ile ilgi gören ve yatırımcıdan 8.8 kat talep alan ilk işlem gününde tavan açıldı. 30-31 Mart tarihlerinde pay başına 28 TL ile talep toplanan Matriks borsanın açılışıyla birlikte yüzde 10 yükseldi ve 30.80 liraya çıktı.



Geçen hafta da 2 Nisan’da işlem görmeye başlayan Borsa İstanbul’un yeni şirketlerinden Naturelgaz hisseleri de açılışta tavan yapmıştı. Naturelgaz hisseleri işlem gördüğü her gün tavan fiyattan günü tamamlamaya devam ediyor.