Matriks’in net karı 42 milyon lirayı aştı

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, 2022’nin dokuz aylık bilanço döneminde yüzde 102 artışla 42 milyon 26 bin 558 lira net kar elde etti. Matriks’in geçen yılın aynı dönemindeki net karı 20 milyon 756 bin 992 lira seviyesindeydi. Şirketin satışları ise bu dönemde yüzde 41 yükseldi.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, 2022’nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sağlıklı iş modelimiz sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç yıllık bir perspektifle verileri değerlendirdiklerinde, ortaya konulan sürdürülebilir mali yapının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"Satışlarımız 9 aylık dönemde yüzde 41 artarak 172 milyon 768 bin 799 liraya ulaştı. Halka açıldığımız 2020 yılıyla kıyaslandığında, 10 milyon liranın altında olan 9 aylık net kar, bu yıl 42 milyon lirayı aşmış durumda. Hemen hemen tüm sektörleri etkileyen küresel belirsizlik iklimine rağmen, sağlıklı iş modelimiz sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizin karşılığını alıyoruz."

Tutar, mevcut piyasa koşullarının, sadece işlem platformlarının değil, aynı zamanda altyapı ürünleri konusundaki çalışmaların değerini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kripto para piyasasına ilişkin altyapı çalışmaları sürüyor

Özellikle emir ve risk yönetimi tarafındaki ürünlerinin, kurumsal müşterilerin hayatında yarattığı farkı görmenin çok değerli olduğunu aktaran Tutar, bu anlamda Matriks'in, sermaye piyasası ekosisteminin ihtiyaç duyacağı uçtan uca teknolojik çözümlerde, her zaman sektörün tüm paydaşlarının yanında olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Tutar, kripto para altyapı ve çözümleri konusundaki çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatarak, "Bu alandaki regülasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Kripto para ticaretinde yatırımcı ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu ve analiz araçlarıyla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kripto para ve blockchain teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemiz açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.