'Mavi dalga' pariteyi hızlandırabilir

06 Kasım 2020

Hilal SARI

Hangi aday kazanırsa kazansın, belirsizliğin ortadan kalkması ve reel faizlerin düşük seyretmesiyle dolarda geri çekilme yaşanacağını öngören uzmanlar, paritenin özellikle Biden’ın zaferiyle hızlanabileceğini belirtiyor. Reuters analistlerinin en güncel 12 aylık parite öngörüsü de 1,21. ABD’de sayımların uzadığı ve Başkan Donald Trump’ın bazı eyaletlerde itiraz için mahkemeye gitmeye hazırlandığı seçimlerde Demokrat aday Joe Biden’ın zafer kazanması Euro/ dolar paritesini tekrar hızlandırabilir. Goldman Sachs, doların kim kazanırsa kazansın uzun vadede zayıflayacağı görüşünde.

Euro/dolar paritesi Biden zaferiyle tekrar hızlanabilir. Doların Biden da kazansa, Trump da kazansa belirsizliğin ortadan kalkmasıyla gerileyeceğini öngören uzmanlar, paritenin Biden zaferiyle daha fazla destekleneceğini öngörüyor.

FX Street’te yayımlanan bir analizde “Euro Biden’la sıçrar, ihtilaflı bir sonuçla düşer” diyor ve Euro/dolar paritesinde volatilitenin çok yükseldiğine dikkat çekiyor. Analizde “Net bir sonuç güvenli liman dolar üzerinde baskı yaratarak Euro/dolar paritesinin hızlı yükselmesine neden olacaktır” değerlendirmesi yapılıyor. Reuters analizinde de Trump zaferinin Çin’e olan yaklaşımı nedeniyle doları yükselteceği ancak bu durumun negatif reel faiz oranlarıyla da dengelenebileceği belirtiliyor. Öte yandan Reuters’ın ekim ayında analistlerle yaptığı bir ankette tahminlerin ortalaması paritenin bir yıl içinde 1,21 düzeyine yükseleceği. BNP Paribas da bir müşteri notunda “ABD’de reel faiz oranları muhtemelen negatif ol

maya devam ettikçe, doların genel düşüş trendine kaldığı yerden devam etmesine engel olacak bir senaryo öngörmüyoruz” diyor. Dün parite Biden’ın kazanacağı beklentilerinin güçlenmesine paralel yüzde 1’in üzerinde yükselerek TSİ 16:30 itibariyle 1,1859 düzeyine kadar yükseldi.

Ancak seçim sonucuna ilişkin ihtilafın sürmesi, bazı analistlere göre anayasal bir krize ve sokaklarda şiddetli olabilecek gösterilere neden olabilir. Bu da yatırımcıların risk iştahını tekrar düşürüp pariteyi tersine çevirebilir.

Goldman Sachs: Dolar her halükarda düşecek

Hatta aralarında Goldman Sachs’ın da olduğu bazı kuruluşlar, sonuç ne olursa olsun, doların uzun vadede zayıflayacağı görüşünde. Banka aşının dağıtımı ve küresel ekonomide görülecek iyileşme ile doların 2023 sonu itibariyle yüzde 15’ten fazla düşeceğini öngörüyor. Bankanın küresel döviz ve gelişen piyasalardan sorumlu ekonomisti Zach Pandl “Dolardaki zayıflık için mükemmel karışım ABD’de reel faizlerin negatifte kalması ve küresel ekonomide iyileşme” diyor.

Anketlerde öngörülemeyen işçi sınıfı ve azınlıklar

Trump’ın işçi kesiminde, Hispanik ve siyahi seçmenlerde oyunu artırması ülkedeki anket şirketlerinin göremediği bir durumdu. Pandemiden orantısız şekilde en fazla etkilenen bu kesimler, ABD basınına konuşan uzmanlara göre Trump’ın “açılma” politikalarını daha doğru buldu ve o yüzden sandıkta sürpriz yaptı. Ancak buna rağmen Trump dört salıncak eyalette sayımlarda hata ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle yeniden sayım talep ederek yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Bunlardan ikisi Biden’ın kazandığı öngörülen Wisconsin ve Michigan. Diğer ikisi ise Trump’ın hala önde gittiği Georgia ve Pensilvanya. Trump’ın oğlu da Twitter hesabından bazı oy pusulalarının yakıldığı bir görüntüyü paylaştı ancak Twitter bu videoyu kaldırdı, çünkü yakılan pusulalar örnek pusulalardı ve gerçek oylar değildi. Dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle hem Twitter hem Facebook’ta birçok hesap kapatılırken veya paylaşımları “bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleriyle etiketlenirken, Trump’ın da birçok paylaşımında bu uyarı kullanıldı. Tüm bu açıklamalar ülkede yarışın kıyasıya geçtiği bazı bölgelerde seçmenlerin sayım merkezlerine giderek gösteriler yapmasına neden oluyor.

Hangi eyaletlerde durum hala netleşmedi?

Oyların sayımı birçok eyalette devam ediyor olsa da, Biden’ın Wisconsin ve Michigan gibi önemli eyaletleri Cumhuriyetçilerden geri alarak zaferi garantilediği öngörülüyor. Biden bu iki eyaletle birlikte delege sayısını 264’e yükseltmiş oldu. Trump ise TSİ 13:40 itibariyle 214 delege sayısına ulaştı. Sonucu etkileyecek güçte dört eyalette ise sayım hala sürüyor.

PENSİLVANYA: 20 delegesiyle seçimdeki en önemli salıncak eyaletlerden. Associated Press verilerine göre dün itibariyle hala sayılması gereken oy sayısı 1 milyondan fazla. Oyların yüzde 89’unun sayıldığı durumda Trump 2,6 puan önde gidiyor.

NORTH CAROLINA: 15 delegesi olan salıncak eyalette sayım devam ediyor. Trump burada da kazandıklarını iddia etti.

Dün itibariyle yarış kıyasıya devam ettiğinden kazanan hala belli değil ancak Trump oyların yüzde 94’ünün sayıldığı durumda 1,4 puan önde gidiyor.

GEORGIA: 16 delegesi olan Georgia’da ise dün itibariyle oyların yüzde 98’i sayıldı ve iki aday arasındaki puan farkı 0,4. Trump lehine devam eden oy farkı ise 23 binin altında.

NEVADA: 6 delegesi olan eyalette oyların yüzde 75’i sayıldı ve Biden 8 binden az bir oy farklıyla önde. Ancak bu eyaleti almak, 270 delegeye ulaştırması nedeniyle Biden için Başkanlığı almak anlamına geliyor. Geçmişte cumhuriyetçi bir eyalet olan ancak son yıllarda demokratlara kayan ve en son George W. Bush’un cumhuriyetçi zafer getirdiği Nevada’da 2016 yılında Trump, çok az bir farkla kaybetmişti.