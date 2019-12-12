Maximum İşyerim ticareti kolaylaştırıyor

12 Aralık 2019

İş Bankası, bireysel müşterilerinin alışveriş deneyimine eşlik eden Maximum Mobil'in ticari uyarlaması Maximum İşyerim uygulamasını geliştirdi.

Maximum İşyerim uygulaması kapsamında ticari müşterilere ait POS ve ticari kart işlemleri birlikte tek bir platformda yönetilebiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Maximum İşyerim uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: “İşletmesini emanet ederek tatile ya da iş seyahatine çıkan bir esnaf düşünelim. Bu esnafın artık cep telefonu üzerinden anlık olarak cirosunu takip etme, POS’undan geçen işlemleri işlem anında dahi görüntüleyerek işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol etme imkânı var. Üstelik çok mağazalı işletmelerin her bir iş yerinden yapılan işlemlerin dökümlü listesini anlık olarak alabilmesi de mümkün. Bankamız ticari kart sahipleri ise kart hareketlerinin yanı sıra, borç ve bakiye tutarlarını izleyebiliyor, taksit detayları, MaxiPuan ve MaxiMil bilgileri ve karta ilişkin benzeri pek çok bilgiyi görüntüleyerek uygulama üzerinden kart borcunu kolay bir şekilde ödeyebiliyor. Kayıp çalıntı şüphesi durumlarında kartın hızlı bir şekilde geçici olarak kullanıma kapatılması, hesap kesim tarihi değişikliği, internet alışveriş yetkisi ve benzeri birçok kart ayarının uygulama üzerinden pratik bir şekilde yönetilmesi de mümkün”.

QR kodu yaygınlaştırıyor

Maximum İşyerim'in QR teknolojisi ile işyerlerine fiziki pos cihazı olmadan cep telefonu üzerinden ödeme kabul etme imkânı sağladığını söyleyen Şimşek, “Dünyada karekod ile alışveriş yaygınlaşıyor. Bu yöntem ile özellikle seyyar satış yapan tacirler fiziki POS taşımaya gerek duymadan Maximum İşyerim üzerinden bir QR kod üreterek ödeme kabul edebiliyorlar" dedi. Şimşek, "Ödemeyi yapacak olan müşteriler ise yurtiçindeki tüm banka kartlarının tanımlanabildiği Maximum Mobil ile bu QR kodu okutarak alışverişi tamamlayabiliyor. Böylece iki uygulama arasındaki bağ, tamamen akıllı telefonlar üzerinden sağlanan etkileşim ile kurulmuş, ödeme gerçekleşmiş oluyor" diye konuştu.

'Linkle Tahsilat' özelliği de bulunuyor

Bu uygulamayla sosyal medya ve dijital pazar üzerinden ticaret yapan müşterilerinin yanı sıra B2B iş modelinde çalışan firmaların da tahsilat süreçlerinde pratiklik sağlanması amaçlanıyor. Linkle Tahsilat uygulamasını kullanan tacirler ödeme almak için Maximum İşyerim üzerinden satış tutarı ve para birimini belirleyerek bir ödeme linki oluşturuyor. Bu linki ödemeyi yapacak olan müşterisine SMS, e-posta ve bunun gibi iletişim kanalları ile hızlı bir şekilde ulaştırarak anında tahsilat yapabiliyor.