May bir kez daha erteleme istedi
May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulundu. Bu durumda Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için de hazırlık yapılacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Konseyi Başkanı Dornald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran 2019'a kadar ertelenmesi talebinde bulundu.
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yer almak için gerekli hazırlıkları yapacağını da bildirdi.
AB liderleri Başbakan May'in Brexit'in ertelenmesi talebini görüşmek için 10 Nisan Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklar.
Bu arada AB yetkilileri, Tusk'ın May'e Brexit'in "esnek" şekilde 1 yıla varan sürede ertelenmesini teklif edeceğini ifade ediyorlar.
Çıkış tarihi daha önce 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.