Mayısta gelişen ülkelerden 12.3 milyar dolar çıktı

05 Haziran 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, mayıs ayında gelişmekte olan piyasalarda görülen yoğun satışlarla, yabancı yatırımcılar toplam 12.3 milyar dolar değerinde tahvil ve hisse senedi sattılar.

Çıkışlar hisse senetleri ile tahvil olarak eşit dağılımlı oldu. Bölgesel olarak en büyük hareket Asya'dan çıkan 8 milyar dolar ile, Afrika ve Ortadoğu'dan çıkan toplam 4.7 milyar dolar oldu.

IFF'nin kayıtlarına göre nisan sonunda da görülen satışlarla birlikte bu dönem, gelişmekte olan piyasalar için en uzun süreli satış dönemi oldu.

IIF analistleri hazırladıkları raporda, "EM varlıklarından çıkışta tek başına dikkat çeken bir etken görülmedi" dediler.

Raporda, "Birden fazla faktörün etki yaptığı görülüyor: Arjantin ve Türkiye'deki fonlama baskıları ve Brezilya'da yaşanan kamyoncular grevi gibi o ülkeye özgü iç nedenler kadar, ABD'nin yenilenen gümrük tarifesi tehditleri ve misillemeler, İtalya ve İspanya'daki siyasi istikrarsızlık da etkili oldu" ifadesi yer aldı.

Yurt dışı yerleşikler 4 Mayıs haftası ile başlayan ve 25 Mayıs haftası ile son bulan süreçte 1 milyar 43 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirmişti. Yabancılar aynı dönem 103,5 milyon dolarlık hisse senedi, 120 milyon dolarlık da Şirket İç Borçlanma Senetleri satışı yaptılar.

TL varlıklarda mayıs ayı tablosu

Yurt dışı yerleşikler 4 Mayıs haftası ile başlayan ve 25 Mayıs haftası ile son bulan süreçte 1 milyar 43 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Yabancılar aynı dönem 103,5 milyon dolarlık hisse senedi, 120 milyon dolarlık da Şirket İç Borçlanma Senetleri satışı yaptılar.

Öte yandan 4 haftada toplam çıkış 1 milyar 266 milyon dolara ulaştı. Bu süre zarfında yabancı sadece 11 Mayıs haftasında 28,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Güçlenen dolar giderek daha etkili oluyor

Yükselen küresel borçlanma maliyetleri ve güçlenen dolar ortamında güvendeki düşüşün giderek daha fazla EM ülkesini etkilediği yolunda kanıtlar da görülüyor.

Bu yıl şimdiye kadar görülen portföy akışları 46 milyar dolarla hâlâ pozitif ancak bu veri, 2017 yılının aynı döneminde kayda geçen 134 milyar dolara kıyasla ciddi bir düşüş gösteriyor.

EM ekonomilerinde yabancıların aldıkları varlıklara kıyasla, sattıkları varlıkları derecelendiren bir IIF endeksi de, hem Trump'ın seçilmesinden, hem de Fed'in teşvikleri çekeceğinden korkulan 2013 yılında olduğundan daha düşük.

Emlak ve fabrika yatırımları umut verici

Endekste şu anda o dönemden daha yüksek olan noktalar sadece finansal krizin doruk noktasından sonraki ve Çin'in 2015 yılında yaptığı beklenmeyen devalüasyon noktası.

Ancak emlak, fabrikalara ve başka varlıklara yapılan sermaye yatırımlarını içeren yabancı yatırımcı eğiliminin daha geniş bir ölçüsü, EM yatırımcıları için daha umut verici bir tablo gösteriyor.

Bu tür veriler geç derlenmekle beraber, IIF'nin tahminlerine göre, gelişmekte olan piyasalara nisan ayında giren sermaye akışı 32 milyar dolar oldu ki bu, 2017'nin aylık akış ortalaması olan 7 milyar doları aşıyor.

Ayrıca verilere göre 2018'in ilk dört ayındaki net sermaye akışı 110 milyar dolara ulaşıyor. Bu, 2017'nin aynı döneminde 37 milyar dolar olmuştu.

Türkiye'ye net giriş nisanda 10 milyar dolar oldu. Meksika'ya ise yaklaşık 8 milyar dolarla net akış, 2015 yılından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Brezilya'ya girişler mütevazi kalırken, Arjantin için girişler 2017 Mayıs ayından bu yana, Hindistan için ise 2016 Şubat ayından beri ilk kez negatife döndü.

Kilit nokta küresel ticaret görünümü

IIF, Amerikan dolarının ticarete göre ağırlıklı hesaplanan değerinde yüzde 10 artışın, gelişmekte olan piyasalara giren net sermaye akışını 95 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.

IIF analistleri, "Pek çok şey, küresel ticaret görünümünün nasıl şekilleneceğine bağlı" dediler.