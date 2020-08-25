MB, 10 milyar TL'lik repo ihalesi açtı
Merkez Bankası, 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı
Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, repo ihalesinin vadesi 15 Eylül 2020 olarak belirlendi.
Merkez Bankası açıklamasında yer alan bilgi notunda, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır. " denildi.