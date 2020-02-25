MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek
Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Reel döviz kurunda mevcut seviye rekabet gücünü destekliyor" dedi.
İktisadi faaliyetteki toparlanmanın son dönemde güç kazandığını belirten Uysal, "Cari denge son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydetti" açıklamasında bulundu.
Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz. Faiz indirimleri kredi ve mevduat faizlerine güçlü bir şekilde yansıdı. Yılın ikinci yarısında faizlerdeki düşüş kredi talebini canlandırdı. Kredi kompozisyonun dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerini izliyoruz. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Tüketici enflasyonu 2019 boyunca önemli ölçüde geriledi. Merkez Bankası ile özel sektör arasındaki köprüyü ilerletmek istiyoruz" dedi.