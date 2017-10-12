MB Başkanı'ndan yabancı yatırımcılara sunum
TCMB Başkanı Çetinkaya, IMF ve Dünya Bankası toplantısında yatırımcılara sunum yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantısında, yabancı yatırımcılara bir sunum yaptı.
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın dikkat çektiği başlıklar şöyle:
- Yakın dönem verileri iktisadi faaliyetin güç kazandığını göstermektedir.
- Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır.
- Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.
- Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.