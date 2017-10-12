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MB Başkanı'ndan yabancı yatırımcılara sunum

TCMB Başkanı Çetinkaya, IMF ve Dünya Bankası toplantısında yatırımcılara sunum yaptı.

MB Başkanı'ndan yabancı yatırımcılara sunum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantısında, yabancı yatırımcılara bir sunum yaptı.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın dikkat çektiği başlıklar şöyle:

  • Yakın dönem verileri iktisadi faaliyetin güç kazandığını göstermektedir.

  • Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır.

  • Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

  • Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.

Sunumu görmek için tıklayın..

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