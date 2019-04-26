MB brüt döviz rezervi 1.39 milyar dolar azaldı

26 Nisan 2019

Merkez Bankası verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 19 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.39 milyar dolar azalışla 75.57 milyar dolara geriledi.

Altın rezervleri 19 Nisan itibarıyla 473 milyon dolar azalışla 20.38 milyar dolar, toplam rezerv ise 1.86 milyar dolar düşüşle 95.95 milyar dolar oldu.

Öte yandan TCMB'nin net uluslararası rezervleri 19 Nisan itibarıyla 1.54 milyar dolar azalışla 26.9 milyar dolar olmuştu.

Merkez bankalarının rezervleri ülkenin dış finansman olanaklarının kesilmesi halinde eldeki paranın yükümlülükleri ne kadar süreyle karşılayabileceğini gösterdiği için yakından izleniyor.

Özel sektör ağırlıklı olmak üzere yüksek miktarda dış borcu olan Türkiye'nin döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen azalış yatırımcıların, TCMB döviz rezerv verisini yakından izlemesine yol açtı.

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Kaynak: Reuters