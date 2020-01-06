MB: Çekirdek enflasyonda ılımlı seyir korunuyor

06 Ocak 2020

Merkez Bankası, TÜİK'in cuma günü açıkladığı Aralık ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,74 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 1,28 puan yükselişle yılı yüzde 11,84 seviyesinde tamamladığını anımsatan TCMB, bu dönemde yıllık enflasyonun, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldiğini belirtti.

En belirgin artışın enerji enflasyonunda izlendiğini kaydeden TCMB, değerlendirmesine şöyle devam etti: "Bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıkmıştır. Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."

2019 enflasyonu yüzde 11,84