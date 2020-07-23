MB, döviz rezervi 381 milyon dolar azaldı

23 Temmuz 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 17 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 49 milyar 611 milyon dolardan 49 milyar 230 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervi ise 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara düştü. Böylece toplam rezervler ise 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara seviyesine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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