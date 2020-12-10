MB döviz rezervleri 2,5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan 4 Aralık haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri bir haftada 2 milyar 452 milyon dolar artış gösterdi ve 46 milyar 394 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası altın rezervleri, 40 milyar 299 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 256 milyon dolar seviyesine geriledi. Toplam rezervler ise 84 milyar 198 milyon dolar seviyesinden 86 milyar 650 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece toplam rezervlerdeki artış 2 milyar 452 milyon dolar olurken altın rezervleri ise 43 milyon dolar gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Net rezervler 1,9 milyar dolar yükseldi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 853 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 732 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 4 Aralık ile sona eren haftada 15 milyar 585 milyon dolara geldi.