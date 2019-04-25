MB: Fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor

25 Nisan 2019

Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu.

Faiz karar metninde öncekinin aksine, "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesi yer almadı. Bu değişikliğe dolar kurunun tepkisi sert oldu ve 5.9643 seviyesi görüldü. Dolar/TL karardan hemen önce 5.89'da yer alıyordu.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

- İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir.

- Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

- Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir.

- Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

- Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

- Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

MB kararına tepki sert oldu