MB kararları sonrası piyasalarda son fiyatlar

17 Mart 2020

Dünya Online

Güne artıda başladıktan dakikalar sonra yönünü eksiye çeviren Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi, 82 bin puanın altına kadar gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyelerini görmüştü. Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında 100 baz puan faiz indirimiyle birlikte açıklanan tedbirler hisse senedi piyasalarında alım getirdi. Açıklamadan hemen önce 84 bin 200 puan seviyelerindeki BİST 100, ilk tepki olarak 86 bin puanın üzerine tırmandı. Borsa İstanbul'daki kayıp oranı ise yüzde 6'larda yüzde 1'lere kadar düştü.

İlk tepkiyle gelen alımlar yerini tekrardan satışlara bıraktı ve endeks 84 bin puan seviyelerine geri döndü. Saat 14:35 itibarıyla BIST 100 Endeksinde, 84 bin 819 puanda yüzde 3,42 kayıpla işlem yapılıyordu.

Dolar/TL 6,50'ye dayandı

Gün boyu kademeli olarak yükselişini sürdüren dolar/TL kuru ise Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla 6,45 seviyelerinden 6,49'un üzerine çıktı.

Altında ve petrol düşüyor

Sadece hisse senetleri piyasaları değil altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da fiyatlar yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Spot altının onsu 1471seviyelerinde seyrederken; dünkü sert düşüş sonrası sabah saatlerinde yeniden 30 doların üzerine çıkan petrol tekrar 29 dolara indi. Saat 14:45 itibarıyla brent petrolün varili 29,68 dolardan; altının onsu 1471 dolardan işlem görüyor.



Spot altının onsu dün 1465 dolarla 27 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeleri görmüştü.