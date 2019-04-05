MB kredi kartı faizlerini düşürdü

05 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65 olacağı belirtildi.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,22 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Daha önce ne kadardı?

2019 yılının birinci çeyreğinde Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıklamıştı.

Bu karara göre 2018 yılının son çeyreğinde geçerli olan faiz oranları uygulanmaktaydı.

TCMB, 2018 yılının son çeyreğinde ise Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlemişti.