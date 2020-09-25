MB, 'miktar bazlı repo'ya döndü
Merkez Bankası, ağustos başından bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı. Merkez Bankası'nın 2 Ekim vadeli miktar bazlı repo ihalesinde tutar 5 milyar TL olarak belirlendi.
Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından yüzde 10.25 seviyesindeki poolitika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhalede tutar 5 milyar TL, vade 2 Ekim olarak belirlendi.
TCMB 7 Ağustos'tan düne kadar polika faizinden fonlama sağlayan miktar yöntemli repo ihalelerini kullanmamıştı. Yerine faizin piyasada belirlendiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine yönelmişti.
TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 11.69 seviyesinde bulunuyor.
Swap faizi yüzde 10,25'e çıktı
Öte yandan TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltti.
İlgili piyasada bir önceki adım, bir önceki PPK kararından bir gün sonra atılmıştı.
TCMB son olarak 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltmişti.