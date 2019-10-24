MB, neden bu kadar faiz indirdi?

24 Ekim 2019

H.Bader ARSLAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aldığı karar ile beklentilerin üzerinde bir indirime giderek politika faizini yüzde 14’e çekti.

Ekonominin gidişatına yönelik olarak açıklama metninde öne çıkan başlıklar şöyle özetlenebilir:

- İç talepte ılımlı bir büyüme görülüyor.

- Enflasyonun beklentilerden belirgin şekilde düşük kalacak.

- İhracatın büyümeye geçtiğimiz aylardaki kadar destek vermeyecek.

- İhracat artışının sınırlı kalacak.

- Cari açıkta ılımlı bir seyir izlenecek.

Para politikası Kurulu’nun önceki toplantısına ait açıklama metninde gelecekteki faiz indirimlerinin daha küçük adımlar ile yapılacağına yönelik işaretler vardı, ancak bu toplantıda bunun aksine bir adım gördük.

Para Politikası Kurulu'nda beklentilerini daha üzerinde bir indirim kararı alınmasının iki ana sebebi olarak; birinci olarak enflasyon beklentilerin belirgin şekilde altında kalacağı, ikinci olarak ise sış ekonomik konjonktürün (özellikle Avrupa ve Amerika ekonomilerindeki yavaşlamanın) bir sonucu olarak merkez bankalarının genişlemeci para politikaları uygulamalarına devam etmesi öne çıkıyor.

Ayrıca açıklama metninden daha sonraki toplantılarda faiz indirimi konusunda daha ölçülü adımların atılacağına yönelik ifadelere yer verilmemesi dikkat çekici başka bir gelişme.

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