MB, reeskont ve avans faizlerini 4.5 puan düşürdü

21 Aralık 2019

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 4,5’er puan düşürdü.

Merkez Bankası’nın 21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, banka, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 17,25’den yüzde 12,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 18,25’den yüzde 13,75’e indirdi.

Belirlenen bu oranlar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

29 Haziran 2018 tarihinde vadesine en çok 3 ay kalan senetlerdeki reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 8,75’den yüzde 18,50’ye çıkarmış, 11 Ekim 2019’da ise yüzde 17,25’e düşürmüştü. Aynı şekilde avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da 29 Haziran 2018’de yüzde 9,75’den yüzde 19,50’ye çıkarıldıktan sonra 11 Ekim 2019’da yüzde 18,25’e indirilmişti.

Reeskont faiz oranı nedir?

Merkez Bankası, bu işlemlerle ilgili sayfasında, konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesine göre düzenlenmiştir. Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konulur.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize ‘reeskont faiz oranı’ adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.”