MB, repo ihalesiyle piyasaya 31 milyar lira sürdü

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 31, milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 55 milyar 950 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15 oldu.