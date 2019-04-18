MB rezervleri 12 Nisan haftasında arttı

18 Nisan 2019

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 12 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 276 milyon dolar artışla 76.96 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri 12 Nisan itibarıyla 227 milyon dolar artışla 20.85 milyar dolar, toplam rezerv ise 503 milyon dolar artışla 97.81 milyar dolar oldu.

Öte yandan TCMB'nin net uluslararası rezervleri 12 Nisan haftasında 498 milyon dolar artışla 28.44 milyar dolara geldi.

Merkez bankalarının rezervleri ülkenin dış finansman olanaklarının kesilmesi halinde eldeki paranın yükümlülükleri ne kadar süreyle karşılayabileceğini gösterdiği için yakından izleniyor.

Özel sektör ağırlıklı olmak üzere yüksek miktarda dış borcu olan Türkiye'nin döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen azalış yatırımcıların TCMB döviz rezerv verisini yakından izlemesine yol açtı.

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Kaynak: Reuters