MB rezervleri yükseldi

16 Mayıs 2019

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 10 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 361 milyon dolar artışla 72.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs ile biten haftada 72.63 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 19 Nisan haftasında 1.39 milyar dolar azalışla 75.57 milyar dolara, 26 Nisan haftasında 2.28 milyar dolar azalışla 73.28 milyar dolara, 3 Mayıs haftasında da 651 milyon dolar azalışla 72.63 milyar dolara gerilemişti.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 246 milyon dolar yükselişle 20.42 milyar dolardan 20.66 milyar dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 607 milyon dolar artarak 93.05 milyar dolardan 93.66 milyar dolara ulaştı.

Bir süredir düşüş eğiliminde olan Merkez Bankası rezervleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle kamu bankalarının geçen hafta en az 4,5 milyar dolar düzeyinde döviz satışı gerçekleştirdiği bir ortamda bunun MB rezervlerine olası etkisi merak ediliyor.

Bu arada TCMB'nin net uluslararası rezervleri de 10 Mayıs'ta 820 milyon dolar artışla 26.66 milyar dolar oldu. Rezervler bir önceki hafta 25.84 milyar dolar seviyesindeydi.

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