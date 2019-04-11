MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış

11 Nisan 2019

TCMB verilerine göre, 5 Nisan'da brüt döviz rezervleri, 1 milyar 271 milyon dolar artışla 76 milyar 679 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart ile biten haftada 75 milyar 408 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 207 milyon dolar azalarak 20 milyar 834 milyon dolardan 20 milyar 627 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 64 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolardan 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

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