MB rezervlerinde düşüş sürdü

09 Mayıs 2019

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 3 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 651 milyon dolar azalışla 72 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan ile biten haftada 73 milyar 284 milyon dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 19 Nisan haftasında 1.39 milyar dolar azalışla 75.57 milyar dolara, 26 Nisan haftasında da 2.28 milyar dolar azalışla 73.28 milyar dolara gerilemişti.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 14 milyon dolar azalışla 20 milyar 432 milyon dolardan 20 milyar 418 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 716 milyon dolardan 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.

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