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MB: Sıkı duruş, oynaklığa karşı tampon olacak

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı duruşun korunacağını bildiren Merkez Bankası, "Sıkı parasal duruş enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve  geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecek" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, 15 Nisan'daki PPK toplantısına ilişkin toplantı özetini yayınladı.

Enflasyon görünümü üzerinde risklere vurgu yapan Merkez Bankası, mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı  etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceğini bildirdi. 

Açıkalamada "Sıkı parasal duruş  enflasyon beklentileri, fiyatlama  davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve  geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" denildi.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm  araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini yineleyerek, "Enflasyonda kalıcı  düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde  oluşturulmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdi.