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MB uluslararası rezervleri 1.8 milyar dolar azaldı

TCMB net uluslararası rezervleri 5 Nisan'da 27.9 milyar dolara geriledi.

MB uluslararası rezervleri 1.8 milyar dolar azaldı
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TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi.

Rezervler bir önceki hafta 29.7 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

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