MB, virüsün etkisini yakın izlemeye aldı!

31 Ocak 2020

Küresel ekonominin bir numaralı gündemi koronavirüs Merkez Bankası’nın ilk Enflasyon Raporu toplantısına da damga vurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, koronavirüsün etkileri konusunda değerlendirme yapmak için henüz çok erken olmakla birlikte yakından takip ettiklerini ve gerekli durumlarda ellerindeki tüm araçlarla bu etkileri engellemek için adımlar atma imkanları olduğunu vurguladı.

Uysal, geçmiş dönemde benzeri olayların küresel ekonomiye etkileri konusunda çalışmalara başladıklarına dikkat çekerek virüsün küresel büyüme rakamları üzerinde de ciddi etkisi olmasının bekleneceğini belirtti. Uysal, “Ticaret ve emtia fiyatları ile sermaye akımları kanalıyla etkilerini görebiliriz. Emtia fiyatları ve petrol baskılanmaya devam ederse bizim için pozitif bir etki olur. Yakından takip ediyoruz, elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atma imkanımız var” dedi. TCMB Başkanı Murat Uysal, koronavirüsün başta küresel büyüme olmak üzere ticaret ve sermaye akımları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını dile getirerek, yakından takip ettikleri virüsün olumsuz etkilerini engellemek için tüm adımları atma imkanları olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8.2’de bıraktı ve 2021 için de beklentiyi değiştirmeyerek yüzde 5.4 olarak açıkladı. Uysal, küresel ekonominin bir numaralı gündemi koronavirüsün etkileri konusunda değerlendirme yapmak için henüz çok erken dese de yakından takip ettiklerini ve gerekli durumlarda ellerindeki tüm araçlarla bu etkileri engellemek için adımlar atma imkanları olduğunu vurguladı. Enflasyon Raporu tanıtım toplantısı dün Ankara’da yapıldı. Başkan Murat Uysal enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağının öngörüldüğünü söyledi.

Raporun ardından soru cevaplarda ise gündem koronavirüsü oldu. Uysal, henüz nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler olduğunu ancak geçmiş dönemde benzeri olayların küresel ekonomiye etkileri konusunda çalışmalara başladıklarına dikkat çekti.

İlk etki büyümede yaşanacak

Uysal, dünyanın en büyük ekonomisi Çin’in büyümesine etkisi olacak koronavirüsün küresel büyüme rakamları üzerinde de ciddi etkisi olmasının bekleneceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bizim tarafa ticaret ve emtia fiyatları ile sermaye akımları kanalıyla etkilerini görebiliriz. Şu an için erken ama ilk etkilerine baktığımızda piyasalarda riskten kaçış, risk algılamasının artması yönelik etki yarattı. Petrol fiyatlarında da aşağı yönlü baskı var. Emtia fiyatları ve petrol baskılanmaya devam ederse bizim için pozitif bir etki olur. Ancak ticaret ve sermaye akımları kanalıyla negatif bir etkiyle karşılaşabiliriz. Yakından takip ediyoruz elimizdeki tüm araçlarla adımları atmaya imkanımız var.”

İhtiyaç kredilerini yakından izliyoruz

Kredi büyümesinde iyileşme yaşandığını kaydeden Uysal, "Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansımaya başladı, ağırlıklı TL olmak üzere. Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Hem yatırımlardaki yavaş seyir hem de kur riskinden kaçınmak için henüz yabancı para kredilerde büyümenin yeterli olmadığını söyleyen Uysal, ihtiyaç kredilerindeki büyümeyi yakından takip ettiklerini gerekirse önlem alabileceklerini vurguladı.

Reel getiride halen pozitif taraftayız

Reel getirinin koşullara göre değişebilen oldukça dinamik bir kavram olduğunu vurgulayan Uysal, "Geçen yıl boyunca gerçekleşen reel faiz oldukça yüksek oldu. Gelişmiş ülkelerdeki nötr faiz oranlarının da aşağıya geldiğini görüyoruz. Enflasyon görünümü ve yıl sonu beklentilerimize baktığımızda reel getiride pozitif taraftayız. Türk lirası son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra dış şoklara karşı daha dirençli hale geldi" diye konuştu.

Kâr yüksek olduğunda aktarım da yüksek

TCMB Başkanı Uysal, enflasyon görünümdeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yaparak kullandıklarını söyleyerek para politikasındaki duruşu, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceklerini belirtti. Uysal, karın yüksek olduğu dönemlerde Merkez Bankası’nın aktarımının da yüksek olduğunu kendilerinin bir kar hedefi bulunmadığını kaydetti. Şu anda 6 bankanın zorunlu karşılık teşviklerinden faydalandığını ve bu sayıda artış öngördüklerini dile getiren Uysal, TLREF endeksli ihraçların artacağını düşündüklerini vurguladı. Uysal, “Mevcut para politikası çerçevesi bize esneklik sağlayan noktada. Tahmin kredibilitesi elimizi güçlendiriyor. Para politikası duruşumuzu enflasyon görünümüne uyumlu olarak belirliyoruz” dedi. Uysal ayrıca “Merkez Bankası’nın İstanbul'a taşınması uzun zamandır gündemimizde. Bazı birimlerimizi önden İstanbul'daki bir binaya taşıyoruz" dedi.