MB'de esas mukavele değişikliği tamam

18 Mayıs 2020

Merkez Bankasının COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

18 Mayıs günü fiziki ve elektronik ortamda katılım imkanı sağlanarak yapılan Genel Kurulda, kâr payı dağıtımı, kanun değişikliklerine uyum için esas mukavele değişikliği ve Banka Meclisi ile Denetleme Kurulunda boşalan üyelikler için seçim yapıldı.

Merkez Bankası’nın kâr payı dağıtımı ve ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılmasına ilişkin Ocak ayı içinde olağanüstü genel kurul yapılmıştı. Bu kapsamda 35.2 milyar TL avans olarak ödenmişti.

Bankanın 2020 dağıtılabilir kârı yaklaşık 39,1 milyar TL olarak belirlendi. Bankanın 5,3 milyar TL ihtiyat akçesi de hissedarlara dağıtılmıştı.

Genel Kurulda, Banka Meclisi Üyeliklerine de seçim yapıldı. Banka Meclisi tarafından seçilen üyelerden Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci’nin görev başlamayacağı için boşalan üyeliğe Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş seçildiler. Süresi bittiği için Vehbi Çıtak ve Ömer Duman’dan boşalan üyeliklere de Ömer Duman ve Elif Haykır Hobikoğlu seçildiler. Boşalan Denetim Kurul üyeliğine de Suat Sarıgül getirildi.