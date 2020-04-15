MB'den 22 Nisan'da 50 baz puan indirim bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin faiz beklentisi 50 baz puanlık indirim ile yüzde yüzde 9,25 yönünde oluştu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Nisan'daki toplantının ardından faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde Foreks tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 4'ü faizlerde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist çeşitli oranlarda indirim beklentisini dile getirdi. İndirim bekleyen ekonomistlerden 9'u faizin yüzde 9,25'e, 4'ü yüzde 9,00'a, 2'si yüzde 8,75'e, 1'si ise yüzde 9,50'ye indirileceği tahmininde bulundu.
25 Temmuz 2019 toplantısında haftalık repo faizini yüzde 24,00'ten yüzde 19,75 seviyesine indiren Merkez Bankası, gösterge faizi 12 Eylül'de yüzde 16,50'ye, Ekim'de yüzde 14,00'e, Aralık'ta yüzde 12,00'ye düşürmüştü.
2020 yılı Ocak ayında yüzde 11,25'e düşürülen gösterge faiz, Şubat ayında ise %10,75'e indirilmişti. TCMB, geçtiğimiz ay faizi, beklendiği gibi 100 baz puan indirerek, %9.75 seviyesine çekmişti.
25 Temmuz 2019 toplantısında haftalık repo faizini yüzde 24,00'ten yüzde 19,75 seviyesine indiren Merkez Bankası, gösterge faizi 12 Eylül'de yüzde 16,50'ye, Ekim'de yüzde 14,00'e, Aralık'ta yüzde 12,00'ye düşürmüştü.
2020 yılı Ocak ayında yüzde 11,25'e düşürülen gösterge faiz, Şubat ayında ise %10,75'e indirilmişti. TCMB, geçtiğimiz ay faizi, beklendiği gibi 100 baz puan indirerek, %9.75 seviyesine çekmişti.