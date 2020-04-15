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MB'den 22 Nisan'da 50 baz puan indirim bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin faiz beklentisi 50 baz puanlık indirim ile yüzde yüzde 9,25 yönünde oluştu.

MB'den 22 Nisan'da 50 baz puan indirim bekleniyor
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Nisan'daki toplantının ardından faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde Foreks tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 4'ü faizlerde değişiklik  beklemezken, 16 ekonomist çeşitli oranlarda indirim beklentisini dile getirdi. İndirim bekleyen ekonomistlerden 9'u faizin yüzde 9,25'e, 4'ü yüzde 9,00'a, 2'si yüzde 8,75'e, 1'si ise yüzde 9,50'ye indirileceği  tahmininde bulundu.

25 Temmuz 2019 toplantısında haftalık repo faizini yüzde 24,00'ten  yüzde 19,75 seviyesine indiren Merkez Bankası, gösterge faizi 12 Eylül'de  yüzde 16,50'ye, Ekim'de yüzde 14,00'e, Aralık'ta yüzde 12,00'ye düşürmüştü.

2020 yılı Ocak ayında yüzde 11,25'e düşürülen gösterge faiz, Şubat ayında  ise %10,75'e indirilmişti. TCMB, geçtiğimiz ay faizi, beklendiği gibi 100  baz puan indirerek, %9.75 seviyesine çekmişti.

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