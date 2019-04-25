MB'den rezerv açıklaması bekleniyor

25 Nisan 2019

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 19 Nisan itibarıyla 1.54 milyar dolar azalışla 26.9 milyar dolara geriledi. Rezervler bir önceki hafta 28.44 milyar dolar olmuştu.

TCMB verilerinden Reuters'ın yaptığı hesaplamalara göre banka bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap miktarı 19 Nisan itibariyle bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 milyon dolar azalışla 12.1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bankacılar 15-19 Nisan haftasında rezervdeki azalışın bir kısmının swap işlemlerindeki azalmadan kaynaklandığını belirtiyor.

Merkez Bankası'nın net rezervlerini etkileyen işlemler olarak büyük ölçüde ihracatçılara verilen reeskont kredileri, BOTAŞ'a döviz satışı, TL depo ihaleleri karşılığı döviz depo ihaleleri, lokal bankalarla yapılan swap işlemleri, Katar ile anlaşma nedeniyle yapılan swap işlemleri ve kamunun yurt içi veya yurt dışından yaptığı döviz borçlanma ile geri ödemeleri sayılıyor.

Bu verilerin tamamı kamuya açık durumda ve analistler bu kalemlerin etkileri hesaplandığında sene başından beri belirgin şekilde artması gereken net rezervin düştüğüne dikkat çekiyor.

Bu durumun piyasada rezervin artmasını engelleyen başka bir işlem olduğu görüşüne yol açtığını ve TCMB'nin bir an evvel konuya açıklık getirmesi gerektiği belirtiliyor.

Rezervlerdeki bu gelişmeler TL'de baskı yaratıyor.

Merkez Bankası önümüzdeki hafta yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Enflasyon raporunda katılımcılardan banka rezervlerine yönelik bir çok soru gelebileceği öngörülüyor.

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Kaynak: Reuters